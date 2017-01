Criminoso faz tentativa frustrada de furto, no Poço Fundo Ele tentou fazer ligação direta no carro e na motocicleta, mas sem conseguir, fugiu sem levar nada

Uma mulher registrou um boletim de ocorrência para informar que foi vítima de tentativa de furto, na manhã de domingo, 8, na rua Brasil, no bairro Poço Fundo.

Ela contou que o criminoso arrombou a janela de vidro da garagem e estourou o painel do veículo Ford Ka, para tentar fazer uma “ligação direta”.

Porém, sem conseguir, o criminoso tentou então ligar uma motocicleta Honda Biz, mas apenas danificou a ignição com uma possível chave falsa ou chave de fenda e deixou o veículo no local. No momento do crime não havia ninguém na residência.