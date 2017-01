Criminoso leva motocicleta estacionada em residência do Limoeiro Crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira, na rua Vinte e Cinco de Julho

Durante a madrugada desta segunda-feira, 23, uma motocicleta CG 150 Titan KS, azul, placa MEO-1181, foi furtada de residência da rua Vinte e Cinco de Julho, no Limoeiro.

O proprietário relatou para a Polícia Civil que deixou o veículo estacionado na noite de domingo, 22, e ao acordar para trabalhar, não o encontrou mais.

A moto possui adesivos no tanque, um deles com a frase “Nas mãos de Deus”, no lado direito, e as iniciais “DG”, no lado esquerdo.

Homem é flagrado furtando motocicleta na avenida Beira Rio

Uma motocicleta NXR150 Bros ES, preta, placa MIH-5403, de Guabiruba, foi furtada na avenida Arno Carlos Gracher, a Beira Rio, no Centro.

O proprietário conta que por volta das 14h30 de domingo, 22, deixou o veículo estacionado próximo ao Sesc e foi na casa de um amigo.

Quando voltou, não o encontrou mais. Algumas pessoas informaram que viram um homem levando a motocicleta.