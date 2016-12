Criminoso rouba R$ 1,1 mil em farmácia, no Jardim Maluche Assalto ocorreu no fim da tarde de quarta-feira, na avenida Dom Joaquim

Uma farmácia, na avenida Dom Joaquim, no bairro Jardim Maluche, foi assaltada por volta das 18h25 de quarta-feira, 21. A Polícia Militar foi informada de que um homem entrou no estabelecimento e anunciou o assalto.

O criminoso não portava nenhum tipo de arma, mas utilizou graves ameaças para roubar, aproximadamente, R$ 1,1 mil em espécie. Em seguida, o assaltante fugiu a pé.

Com as características do assaltante, a PM realizou rondas por diversas regiões do município, mas não conseguiu encontrar nenhum suspeito.