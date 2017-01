Criminoso se passa por funcionário e furta peças do motor de portão Homem aproveitou que menino estava sozinho em casa para cometer o crime

Um homem foi até uma residência, na rua Prefeito Victor Ademar Gevaerd, no bairro Jardim Maluche, na manhã de quarta-feira, 25, e se passou por funcionário de uma empresa de portões. A proprietária contou para a polícia que não estava em casa e o filho é quem atendeu o suspeito.

Ele informou ao rapaz que a empresa havia o enviado para consertar o portão eletrônico da casa e, inclusive, passou diversos dados da proprietária. Com isso, o menino acreditou ser verdadeiro e deixou o suposto funcionário fazer os reparos.

Assim que a mulher chegou em casa e foi informada pelo filho, ligou para a empresa para saber sobre o ocorrido, pois não havia solicitado nenhum técnico em casa. Foi então que descobriu que nenhum funcionário havia sido enviado ao local.

O criminoso furtou do local algumas peças do motor do portão eletrônico.