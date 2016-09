Criminosos arrombam cantina do Colégio São Luiz A porta principal foi quebrada e do local levado R$ 3 mil em espécie

A cantina do Colégio São Luiz, na rua Padre Gatone, no Centro, foi arrombada na madrugada desta quarta-feira, 21. Segundo a proprietária do estabelecimento, os criminosos quebraram a porta principal para ter acesso.

Do local foi furtado uma quantia de R$ 3 mil em espécie, que estava no caixa. No local existe câmeras de monitoramento, mas como estava muito escuro, não deu para identificar os criminosos.