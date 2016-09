Criminosos arrombam casa e levam todos os objetos Foram furtados desde a geladeira, até cama, chuveiro e torneiras

Um homem teve a casa arrombada, na rua Paulo Sergio Pascutti, no bairro Bateas. Ele conta que possui o imóvel no local e no domingo, 18, ao ir até o local, viu que a janela estava arrombada e a porta dos fundos com o trinco danificado.

Ao entrar na casa, não encontrou mais nada. Os criminosos levaram geladeira, forno elétrico, micro-ondas, panelas, louças, talheres. Também foram furtados a cama, estante da sala, cadeiras, chuveiro, torneiras.

Ao conversar com vizinhos, soube que os criminosos são pessoas da redondeza.