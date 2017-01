Criminosos fazem buraco na parede, mas não levam nada Crime ocorreu em um estabelecimento comercial, no Centro de Brusque

Um estabelecimento comercial sofreu uma tentativa de furto na manhã de domingo, 8, na rua Adriano Schaeffer, no Centro.

A Polícia Militar foi até o local e encontrou um buraco iniciado na parede do estabelecimento e algumas ferramentas próximas. Foi realizado buscas no interior do prédio, mas não havia mais ninguém no local.

Segundo o proprietário do estabelecimento, não foi furtado nada do local. A PM realizou rondas pela região, mas não encontrou nenhum suspeito.