Criminosos são cercados em matagal do bairro Rio Branco após troca de tiros Eles são acusados de realizaram dois assaltos após às 22h desta quarta-feira, 14

Dois assaltantes estão cercados em um matagal, no bairro Rio Branco, desde o início da madrugada desta quinta-feira, 15. Eles fizeram um assalto por volta das 22h20 em um posto de combustíveis da rua General Osório, no Guarani. Após levarem dinheiro do caixa, fugiram em um veículo Gol prata, com placas de Brusque, de um funcionário do estabelecimento.

Minutos após saíram do local, o criminoso que estava dirigindo o veículo roubado perdeu o controle da direção e bateu em um poste. Os dois entraram em um matagal e o veículo foi guinchado. Uma das guarnições da Polícia Militar que saiu na busca pelos bandidos chegou a uma rápida troca de tiros com os suspeitos, na região da rua RB 005, mas ninguém foi atingido.

Os bandidos continuaram a fuga em direção ao rio Itajaí-Mirim e estão cercados pelos policiais que permanecem na “caça” aos bandidos, inclusive com a presença de policiais que estavam de folga e se juntaram às demais guarnições na tentativa de prender os responsáveis pelo roubo.

Outro roubo

Pouco antes do roubo ao posto de combustíveis, foi registrado um assalto a uma lanchonete da rua Frederico Petruski, no bairro Guarani, que é a continuação da rua General Osório e dá acesso ao portal de Guabiruba. Os dois crimes podem ter sido cometido pelas mesmas pessoas que estão cercados no bairro Rio Branco.