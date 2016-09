Curto circuito causa princípio de incêndio em residência, no Rio Branco Pavimento superior da casa foi o mais atingido pelas chamas, na tarde desta sexta-feira

Um possível curto circuito em duas tomadas em uma residência, causou um princípio de incêndio, na tarde desta sexta-feira, 16, na rua Beija Flor, no bairro Rio Branco. O casa, no estilo geminada, teve o pavimento superior atingido.

O foco que iniciou nas tomadas se alastrou para um roupeiro que fica em frente às tomadas e atingiu ainda a cama, roupas e toda a pintura do segundo andar.

A proprietária da casa estava trabalhando no momento do incêndio. Foram os vizinhos que viram as chamas e acionaram o Corpo de Bombeiros. Foi necessário arrombar a fechadura de uma porta para que os socorristas entrassem na casa.

O fogo foi controlado e o local foi deixado em segurança aos cuidados da proprietária, que logo chegou na residência.