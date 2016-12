Dados do tempo na região de Brusque neste domingo de Natal O predomínio foi de tempo seco

Um Natal com tempo seco em Brusque, presença de muitas nuvens pelos céus de nossa região, porém, não impediu a presença do sol, que apareceu de forma ocasional por entre a nebulosidade.

Já as temperaturas máximas ficaram acima dos 30ºC no período da tarde. A umidade do ar oscilou picos ficando entre 58% e 97%, valores extremos estes observados no bairro Aymoré, em Guabiruba. Este foi o cenário climático verificado no dia de hoje, domingo aqui em nosso município e entorno.

Já para a semana, a mistura de umidade com altas temperaturas pode ocasionar pancadas típicas de verão. Os termômetros ficarão próximo ou acima dos 30°C nesta segunda-feira, 26, e na terça-feira, 27, informação esta repassada pelo amigo Ronaldo Coutinho, do Climaterra.

Trago a seguir, os valores de temperaturas extremas registradas neste domingo em Brusque e Guabiruba, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo logo abaixo:

22,0ºC com 32,9ºC/Bairro Aymoré/Guabiruba

22,7ºC com 32,5ºC/Bairro Centro/Brusque

22,4ºC com 31,0ºC/Bairro Rio Branco/Brusque

21,1ºC com 30,7ºC/Bairro Santa Luzia/Brusque

Chuva de ontem causou alagamentos em algumas ruas de Brusque

O forte calor deste sábado,24, ocasionou as famosas trovoadas de verão no fim da tarde em Brusque, com chuva de forte intensidade em alguns bairros de nossa cidade, como no Rio Branco, onde minha estação registrou 43 mm. Alguns trechos acabaram ficando com muita água na pista.