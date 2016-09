Daniela Ribeiro pelo Panamá

Daniela Ribeiro no 1st Latin America Merz Aesthetics EXPERT SUMMIT, em Cidade do Panamá -

Daniela Ribeiro, comandante da Clínica Dermathos de Blumenau, acaba de retornar do 1st Latin America Merz Aesthetics EXPERT SUMMIT, ocorrido no Panamá no último final de semana. Para este evento foram convidados apenas 400 dermatologistas e cirurgiões plásticos de toda a América Latina.

Lá as maiores sumidades do assunto discutiram durante dois dias as melhores técnicas em preenchimentos e aplicação de Toxina Botulínica. O time brasileiro era de peso e Daniela foi acompanhada por um grupo de quinze amigos entre dermatologistas de celebridades e alguns dos maiores empresários do ramo no País.