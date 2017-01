David Bowie, 70

Hoje Bowie estaria completando 70 anos de vida. Um número redondo que ele não alcançou. Morreu ano passado, dois dias depois de seu aniversário de 69 anos e do lançamento de seu último álbum, Blackstar.

Podemos esperar mais novidades? Evidentemente. Lançamentos póstumos são parte do jogo, ainda mais que Bowie havia passado os últimos anos de volta à ativa. Podemos esperar surpresas. O aniversário de hoje está sendo marcado por uma série de homenagens, a maioria muito bem anunciadas, como a exibição do documentário David Bowie: The Last Five Years, pela BBC Two.

Mas, como em toda “festa”, o melhor são as surpresas. E a surpresa deste dia chegou sob a forma de um EP e de um videoclipe inédito, oficial. O clipe mostra uma das canções do musical Lazarus, No Plan.

No Plan também é o nome do EP que reúne ainda Lazarus, Killing a Little Time e When I Met You, todas parte da trilha do musical. Dá para ouvir no Spotify.

Curiosamente, mas nada surpreendente, 2016 acabou sendo o ano de David Bowie. Nada mais comum do que o artista morto vender mais do que enquanto vivo, ainda mais a obra madura de Bowie, muito menos fácil de saborear do que todas as maravilhas que ele lançou até os anos 90. Nada que precisemos lamentar. Se alguém começou a ouvir Bowie movido pela curiosidade mórbida e, no processo, descobriu o trabalho plural, pop e sofisticado do cantor/compositor inglês, as engrenagens da indústria já fizeram algum bem.

Ah, já que falamos que é um dia de homenagens… nada mais tocante do que a homenagem feita por Iman no Instagram.

Com ou sem comemoração… é um aniversário triste, ainda mais que, em apenas dois dias, vamos ter um ano completo da morte do ídolo.