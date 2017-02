David Cassidy

Tempos complicados… Quando a notícia não é de morte – domingo morreu Bill Paxton, co-astro de Twister e protagonista da série Big Love – é de doença. Nosso velho ídolo teen da virada dos anos 60 para 0s 70, David Cassidy, da Família Do Ré Mi acaba de anunciar sua aposentadoria dos palcos (sim, ele continuava na ativa até agora, embora fora da mídia). A razão? Um diagnóstico de demência, em seus estágios iniciais. Boatos sobre o músico e ator diziam que ele estava esquecendo letras de suas canções durante shows e que, no último deles, chegou a cair do palco. Vídeos circularam nas redes sociais.

Como resposta, veio a declaração oficial. Cassidy está com 66 anos e disse para a revista People que sabia que isso iria acontecer, já que sua mãe teve a mesma doença. Em seu blog, ele diz: “eu sou um dos humanos afortunados que tem tido uma vida inteira para viver seus sonhos”. E agradece aos fãs, dizendo que não vai desaparecer.

A memória emocional de quem nasceu a tempo para cantar I Think I Love You, já arranhada por tantas perdas, precisa se acostumar às más notícias. E, se possível, rever velhas séries, filmes e ouvir novamente velhos hits…

Sim, existe vídeo no YouTube com apresentação recente do cantor, em que sua performance já está comprometida pela doença. Mas… ninguém tem que ter esse tipo de curiosidade negativa, não é? Melhor ficar com as melhores lembranças…