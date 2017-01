Deap registra melhor índice de retorno de presos em Santa Catarina Desde 2011, o estado não havia registrado um número tão representativo de retorno dos apenados às unidades prisionais

O Departamento de Administração Prisional (DEAP) de Santa Catarina registrou o melhor índice, desde 2011, de retorno às unidades prisionais dos apenados que tiveram o benefício da saída temporária no fim do ano de 2016. Dos 1.835 presos que saíram, 65 não retornaram, o que corresponde a uma taxa de evasão de 3,5%. Dos foragidos, 11 já foram recapturados até as 18h20 de segunda-feira, 9.

Para o diretor do DEAP, Deiveison Batista, o bom índice está relacionado aos avanços comportamentais conquistados em razão da oferta de atividades laborais dentro das unidades prisionais do estado. “Quando o apenado tem a oportunidade de um trabalho e está sendo ressocializado, fica muito mais difícil voltar ao mundo da criminalidade”, avalia.

O benefício da saída temporária está previsto na Lei de Execuções Penais (LEP) e é concedido pela Justiça aos presos que estão no regime semiaberto e já cumpriram uma fração da pena – pode variar de um sexto a dois quintos, dependendo do crime – o outro critério está associado ao bom comportamento. Em 2016, a saída temporária ocorreu entre os dias 19 e 31 de dezembro. Sendo que os retornos estavam previstos entre os dias 26 de dezembro e 08 de janeiro de 2017.

Ainda de acordo com o diretor do DEAP, o perfil dos apenados que não retornaram aos presídios, normalmente é o de detentos que já têm a intenção de praticar novos delitos, tanto que, segundo ele, muitos são recapturados cometendo outros crimes. Deiveison explica que os que não retornaram são considerados foragidos e que o índice de recaptura também é alto.