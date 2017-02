Debaixo dos caracóis

Fazendo uma pesquisa rápida na internet, logo se vê que os blogs e sites estão repletos de meninas (e meninos, homens e mulheres!) enlouquecidos pela dúvida de como deixar os cabelos.

Temos aquela noção de que nossos penteados nos definem, se eu deixar uma cabeleira quilométrica pra jogar por traz do ombro (ou na cara das inimigas) deve ser sinônimo que sou mulherão, poderosa, decidida e dona de mim.

Mas espere.

Se eu tiver cabelo curto, moderno, com cara-de-chefe-de-alguém vou ter estes mesmos atributos. Poderosa dona de mim.

Mais uma vez.

Se eu desistir de pintar meus cabelos, usar rabo de cavalo é estiver mais preocupada com meu bem estar do que com as madeixas… O que isso faz de mim? Confiante, poderosa e dona de mim!

Não é o cabelo que determina.

Não vou ser a “do contra” e negar o quando uma mudança capilar pode nos deixar com a auto estima turbinada, mas o que ela faz é apenas ressaltar a realidade que já vinha de dentro: sou dona de mim. Meu cabelo (ou a ausência dele) é artigo decorativo que não me define, só me destaca e diverte.

Que é para cabelo nenhum servir de referência do caráter de ninguém.

Eduarda Paz – psicóloga