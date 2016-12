Defesa Civil alerta para possibilidade de chuva com raios no Natal Massa de ar quente e úmido está influenciando o clima no estado

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu alerta climático neste domingo, 25, de manhã, com base na previsão feita pela Epagri/Ciram.

Segundo o órgão, a previsão é de pancadas de chuva com raios no estado. A chuva deve ser de moderada a forte em alguns momentos, entre o fim do dia de Natal e o final do dia 26.

Há risco de temporais localizados com rajadas fortes de vento e granizo, especialmente no Planalto Norte, Vale do Itajaí e Litoral Norte, informa a Defesa Civil.