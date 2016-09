Defesa Civil alerta para risco de alto volume de chuva neste fim de semana Tempo fechado deve persistir deste sábado, 3, até segunda-feira, 5

A partir da tarde deste sábado, 3, a chuva retorna a todas as regiões de Santa Catarina, de acordo com o meteorologista Erikson Oliveira, da Epagri/Ciram, em nota divulgada pela Defesa Civil de Santa Catarina.

Segundo o boletim, ela deve ser fraca a moderada na maior parte do período, porém, com períodos curtos de chuva forte, com descarga elétrica e rajadas de vento.

No domingo, 4, a chuva deve ser persistente, podendo levar a altos acumulados no Litoral e Vale do Itajaí quando somada com a chuva do dia anterior, com chuva mais forte devendo acontecer na madrugada.

O volume de chuva mais alto é previsto para as regiões Planalto, Litoral e Vale do Itajaí, chegando a 80 mm no domingo.

Na segunda-feira, 5, volta a chover a partir da tarde. A chuva deve se estender até a madrugada de terça-feira, 6, podendo ocorrer volume alto de chuva mais uma vez nas regiões do Planalto e Litoral.