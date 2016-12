Defesa Civil confirma tornado em Rodeio; fenômeno causou estragos Dados do radar de Lontras indicam que tornado aconteceu entre 16h10 e 16h25

Como previsto pela Epagri/Ciram, as condições de tempo foram instáveis em Santa Catarina no início desta semana. Na tarde da última terça-feira, 27, ventos fortes causaram destruição em Rodeio, no Vale do Itajaí, levando a queda de árvores, destelhamentos e falta de energia. Os ventos fortes atingiram a região entre 16h e 17h.

A análise dos dados do Radar Meteorológico de Santa Catarina, localizado em Lontras, indica que o fenômeno causador dos ventos fortes foi um tornado. Os dados apontam para a ocorrência do fenômeno entre 16h10 e 16h25 entre os municípios de Rodeio e Ascurra, quando estava em vigência um alerta emitido pela Epagri/Ciram, com risco de ventos fortes, chegando a 80km/h.