Defesa Civil de Brusque já atendeu mais de 40 ocorrências Quase todos os bairros do município tiveram problemas com alagamentos

Até pouco antes das 21 horas, a Defesa Civil de Brusque atendeu a 47 ocorrências relacionadas à chuva no município. Os bairros atingidos foram Nova Brasília, Bateas, Cedrinho, Planalto, Primeiro de Maio, Limeira, Azambuja, São Luiz, Ponta Russa, Steffen, Águas Claras, Limoeiro, Rio Branco, Santa Rita e Poço Fundo.

Veja fotos dos pontos alagados

De acordo com o secretário de Comunicação, Marcos Gelain, chama a atenção o número de atendimentos realizados nos bairros Nova Brasília e Limeira. A ocorrência mais grave foi no MOrro do Mocotó, na rua Nova Trento, onde as paredes de uma residência desabaram. A Defesa Civil vai evacuar seis residências na localidade na noite desta quinta-feira, 5, por questão de segurança.

Além dos deslizamentos, a Defesa Civil atendeu a diversos alagamentos, quedas de muros e barrancos.