Defesa Civil de Santa Catarina alerta para risco de temporal no fim desta quarta-feira Previsão indica rajadas de vento e raios do Planalto Norte ao Litoral

Ventos fortes podem atingir cidades do Vale do Itajaí -

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um novo alerta para risco de temporais nesta quarta-feira, 28.

De acordo com a meteorologista Gilsânia Cruz, da Epagri/Ciram, uma massa de ar quente, úmido e cavado está influenciando o estado. Isso pode causar temporais localizados com descarga elétrica, rajadas fortes de vento (acima de 60km/h) e granizo, especialmente do Planalto ao Litoral.

A previsão do tempo para o dia 29 ainda inclui pancadas de chuva fortes a moderadas.

Todo o estado tem registrado recordes de calor nos últimos dias. Nesta terça-feira, 27, após um dia histórico de calor, diversas cidades do Médio Vale do Itajaí foram atingidas por vendavais que causaram estragos.