Defesa Civil emite alerta para possibilidade de chuva intensa no estado Previsão deve se concretizar apenas em pontos isolados do Litoral, Vale do Itajaí e dos Planaltos Norte e Sul

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu uma nota na manhã deste sábado, 24, alertando para possibilidade de instabilidade no tempo no estado. Isso porque, de acordo com a Epagri Ciram, haverá pancadas de chuva com descargas elétricas, rajadas de vento e granizo nesta véspera de Natal.

No entanto, a previsão deve se concretizar apenas em pontos isolados do Litoral, Vale do Itajaí e dos Planaltos Norte e Sul. De acordo com a Defesa Civil, o acumulado de chuva pode chegar a até 100 milímetros.