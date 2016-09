Deinfra diz que pavimentação de rodovia entre Guabiruba e Blumenau é inviável Desde 2014, proposta de estadualização da rodovia se arrasta, com diversos prazos não cumpridos

O Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra) informa que a pavimentação da SC-420 é inviável economicamente. O órgão estadual chegou à conclusão após fazer um estudo de tráfego na região da rodovia, que liga Guabiruba, por meio da Pomerânia, até Blumenau, num trecho que compreende 14 quilômetros.

Adalberto de Souza, gerente de obras de transporte do Deinfra, explica que foi feito um estudo de viabilidade técnica da rodovia. Ele indicou que não há população ou comércio o suficiente na região que justifique o investimento.

Portanto, Souza afirma que, a princípio, a pavimentação da via não deve acontecer. “Mas é uma questão política, se o governador quiser, será feita”, diz o gerente. Do ponto de vista técnico, o Deinfra considera que não existe a necessidade do asfaltamento ou duplicação.

O estudo de tráfego indicou que passam, diariamente, 730 veículos pela SC-420. O número é baixo porque a rodovia é de barro. Mas, pela previsão do departamento estadual, após o asfaltamento a via receberia 2,7 mil automóveis ao dia. O número não atingiu o número mínimo para que valesse o investimento. A estimativa de valor não foi repassada.

História antiga

A pavimentação da SC-420 é reivindicação antiga da comunidade e de políticos da região. Apesar de pressão e reiteradas promessas do governo estadual, ela nunca chegou perto de virar realidade.

O primeiro passo para que a SC-420 seja pavimentada e se torne importante ligação entre Guabiruba e Blumenau é a sua estadualização. Com o governo do estado no comando, as obras poderão ser licitadas e feitas.

Em fevereiro de 2014, o jornal Município noticiou que a Secretaria de Estado da Infraestrutura havia dado o aval para a estadualização da SC-420. Depois, informou a pasta, seria questão de dias para que a Casa Civil publicasse no Diário Oficial do Estado e o processo estivesse terminado.

Na mesma oportunidade, a secretaria informou que a SC-420 já havia sido incluída no Plano Rodoviária Estadual.

No entanto, isto não ocorreu. Em julho, em outra matéria, o governo do estado informou que o Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra) estava analisando a situação juridicamente e que tudo ficaria pronto em um mês.

Duas audiências públicas foram realizadas para tratar da estadualização da rodovia, em Blumenau e no bairro Gaspar Alto, que também será ligado por ela.