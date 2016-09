#DesafioAceito

Essa campanha de postar uma foto em preto e branco com a #DesafioAceito em prol ao combate ao câncer, além de não ter sentido algum, é um desserviço ao combate ao câncer, seja ele de cólon de útero, de mama, de ovário, ou seja, o câncer que for!

Você já foi a uma sessão de quimioterapia? Não? Então você não sabe o que está fazendo, ou melhor, não está fazendo nada!!!

Eu fui! Várias e várias vezes!

Acompanhei minha mãe na primeira sessão de quimioterapia, foi uma sessão anônima, sozinha, em branco e preto, com todos os tons de cinza!

Fui em várias outras cujas cores começaram a aparecer! Porque lá tem cor, sim! Tem vida! Tem gente lutando pela vida!

Tem bebê, tem crianças, adolescentes, jovens, mulheres e homens recém-casados, com filhos pequenos para criar, tem homens e mulheres da minha, da tua idade lutando pela vida, tem idosos que já viram a vida passar pela frente e veem pessoas mais novas morrerem antes delas!

Postar uma foto em preto e branco no Facebook não vai ajudar em nada!

Seja solidário sendo voluntário!

Colabore com a Rede Feminina de Combate ao Câncer! Se você não pode ser voluntária e colaborar durante a semana, doe sua roupa para elas venderem e poderem proporcionar exames a quem não pode pagar! Participe do pedágio! Não feche a janela do carro!

Ajude de alguma forma!

Vá ao hospital e sente-se ao lado de quem está recebendo a quimioterapia e converse com ela! Saiba o que ela sente!

Doe sangue! Não vai te fazer falta! O corpo repõe, mas não né? Você prefere postar uma foto em preto e branco no Facebook!

Converse com a tua vizinha que você sequer sabe quem é, pergunte como ela está?

Doe sua medula! Quantas e quantas pessoas estão esperando por uma medula compatível! Talvez seja a sua!!!!

Fale com sua amiga, pergunte se ela fez seu check-up esse ano. Se fez mamografia, ultrassom de mamas, de ovário, se ela fez o Papanicolau.

Qual o problema? Preconceito? Tabu? Não se fala disso? Nossa!!! Mas da vida do outro se fala né?

Ovário não seca! Ele funciona mesmo depois da menopausa, um ultrassom por ano não vai ser difícil de fazer!

E a mama? Você só lembra em outubro? Pois é, os hormônios te atacam o ano inteiro você se enche de anti-concepcional e você esquece de fazer exames!

E você homem que está lendo isso? Você lembra que tem próstata??? O preconceito em fazer esse exame é triste! Mas o exame de sangue a partir dos 40 e de toque a partir dos 45 não é difícil de fazer não!!! Pensem no benefício futuro de se ter precaução! Pode evitar a impotência!

Então, as bobagens desnecessárias que circulam no mundo virtual, tiram o tempo necessário para que você realize um exame, que você ajude de alguma forma quem está doente e realmente colabore com o combate ao câncer!

Regiane Moresco - advogada