Desfile do Presépio Vivo leva mensagem de amor às famílias de Guabiruba Carreata é realizada todo o ano no dia 23 de dezembro; família de Nazaré percorre as ruas da cidade

Há mais de 30 anos os fiéis da Comunidade Nossa Senhora Aparecida, de Guabiruba Sul, promovem o Desfile do Presépio Vivo pela cidade e levam aos guabirubenses uma mensagem de amor e fé. Esse ano não será diferente: no dia 23, às 20h, um caminhão enfeitado e composto por pessoas que representam Maria, José, o menino Jesus, os pastores e reis magos, sairá da igreja e percorrerá as ruas do Centro até a entrada do Pomerânia e depois retornará para Guabiruba Sul.

Criado por um grupo de amigos, o desfile busca levar bons sentimentos às famílias. “Queremos mostrar que o menino Jesus nasceu e está no meio de nós, que veio nos trazer paz, saúde e união. Mostrar além do Papai Noel, fazer com que sintam o verdadeiro sentido do Natal”, diz Ricardo José Schlindwein, presidente do Conselho Pastoral Comunitário (CPC) da Nossa Senhora Aparecida e também organizador do desfile.

Schlindwein conta que também não pode faltar no desfile os Papais Noéis que presenteiam crianças e adultos com balas. Neste ano serão disponibilizadas cerca de 430 quilos de guloseimas. Também participam os integrantes da Sociedade do Pelznickel, já tradicional em Guabiruba, além de várias pessoas que enfeitam seus veículos para o Natal.

Rhael Kohler, membro da comissão organizadora do desfile, afirma que três meses antes iniciam-se os preparativos para o momento, que conta com a doação de balas e dinheiro das empresas locais e tem o apoio da Prefeitura de Guabiruba. “Somos motivados a promover esse desfile que leva alegria e paz para as famílias, assim como o Natal deve ser. Ver o sorriso no rosto das pessoas, esperança no olhar, o sentido verdadeiro do nascimento de Jesus”, destaca.

Trajeto

O desfile acontece nesta sexta-feira, 23, a partir das 20h. A carreata inicia no bairro Guabiruba Sul e percorre o Centro seguindo até a rótula da Pomerânia, retornando para Guabiruba Sul pela rua José Dirschnabel.