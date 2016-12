Dezembro Laranja

Depois do outubro rosa e do novembro azul, chega a vez do Dezembro Laranja, mês de campanha de prevenção ao Câncer da Pele. No Brasil a doença corresponde a 25% de todos os diagnósticos de câncer e surgem aproximadamente 135 mil novos casos por ano.

O mês escolhido não poderia ser melhor, já que o principal fator de risco é a exposição excessiva ao sol.

A radiação ultravioleta é a principal responsável pelo desenvolvimento dos tumores. Além disso, também são fatores de risco: ter pele clara e olhos claros, pessoas com incapacidade de bronzear a pele, número elevado de “pintas” e o histórico familiar positivo para a doença.

Existem vários tipos de câncer de pele. O carcinoma basocelular e o espinocelular são os mais comuns: geralmente aparecem na forma de uma ferida que não cicatriza, sangram facilmente, como forma de verruga ou uma “bolinha” vermelha e brilhante. A letalidade é baixa e o tratamento, quando feito precocemente, costuma ser curativo.

Já o melanoma é o tipo mais agressivo. Fique atento ao aparecimento de uma pinta negra, com mais de uma cor, alteração de cor ou tamanho de algum sinal do corpo ou qualquer sinal que sangra com facilidade. O diagnóstico precoce é essencial. Em casos avançados, pode enviar metástases para outros órgãos do corpo.

Vale a pena ficar atento ao surgimento de novas lesões na pele, e consultar um dermatologista uma vez por ano para um exame mais detalhado ou sempre que perceber qualquer alteração de tamanho/cor em sinais da pele.

Felizmente, o mais importante é a prevenção, e essa é feita facilmente, basta mudar alguns hábitos.

☀ Evite exposição solar das 10h às 16h.

☀ Use filtro solar todos os dias, não apenas na praia ou piscina. O fator deve ser 30 ou maior. Aplique em todas as áreas da pele expostas ao sol ao menos 30 min antes da exposição, e reaplique a cada 2 horas ou menos, dependendo da atividade ao ar livre. Lembre-se de reaplicar após banhos de mar, piscina ou suor excessivo.

☀ Use chapéu, óculos de sol, camiseta e procure fica na sombra.

☀ Cuide da exposição ao sol em crianças. Os filtros solares infantis podem ser usados a partir dos seis meses de idade.

☀ Câmaras de bronzeamento artificial foram proibidas devido aos riscos à saúde. Fique longe delas!

☀ Cuide muito bem do maior órgão do seu corpo, pele bonita é pele saudável!

Martina Dalcegio Cavalca – dermatologista