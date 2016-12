Dezembro/2016 fecha como sendo o mais frio dos últimos anos em Brusque Média Geral ficou em 24,7ºC

Aquecimento Global que nada! Os Brusquenses tiveram neste 2016 em se encerra hoje, o DEZEMBRO mais frio em pelo menos 5 anos. A passagem de constantes e atípicas massas de ar frio pela região sul do país, principalmente na primeira quinzena deste mês, tiveram uma contribuição decisiva para a média geral ficar em apenas 24,6ºC, menor valor portanto, se comparado com anos anteriores. A seguir estão todos os dados do mês:

Já com relação ao volume de chuvas, os mais altos acumulados ficaram com Dezembro/2016. Segue abaixo, o histórico por mim registrado:

Dezembro de 2012: Média Temperatura: 27,2ºC….Total/Chuva: 121,1 mm

Dezembro de 2013: Média Temperatura: 26,3ºC….Total/Cuva: 60,8 mm

Dezembro de 2014: Média Temperatura: 26,0ºC….Total Chuva: 206,3 mm

Dezembro de 2015: Média Temperatura: 25,8ºC….Total Chuva: 218,1 mm

Dezembro de 2016: Média Temperatura: 24,7ºC…. Total Chuva: 222,9 mm

Vale observar que não estou levando em conta, minha anotações feitas nos anos que antecederam 2012, por se tratarem de registros não confiáveis, feitos de forma manual e assim sendo, não estarem em conformidade com a forma utilizada atualmente por mim, extraído por meio de estações meteorológicas automáticas.