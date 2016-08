Dia Nacional da Construção Social oferece serviços gratuitos em Brusque Evento é uma realização da CBIC em parceria com o Sesi e ocorre simultaneamente em mais 31 cidades do país

A sexta edição do Dia Nacional da Construção Social ocorre neste sábado, 27, no Centro Esportivo do Sesi e deve reunir cerca de quatro mil trabalhadores, familiares e empresários do setor da construção civil e do mobiliário de Brusque e região.

O evento é uma realização da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) em parceria com o Sesi nacional e ocorreu simultaneamente em mais 31 cidades do Brasil. Em Santa Catarina, além de Brusque, Joinville e Blumenau também promovem o evento.

O principal objetivo do Dia da Construção Social é unir o segmento em torno da responsabilidade social, além de proporcionar um dia diferente para os trabalhadores do setor com atividades de lazer, saúde, beleza e profissionalização.

O presidente do Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário (Sinduscon), Fernando José de Oliveira, destaca que o evento é fundamental para proporcionar conscientização aos trabalhadores da construção civil. “Sozinhos, indo de empresa em empresa, fica difícil atendermos todo mundo e atingirmos nosso objetivo. Esse evento é uma grande oportunidade”, diz.

De acordo com ele, mais de 60 entidades se uniram para proporcionar as atividades no Dia da Construção Social. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário (Sintricomb), Izaias Otaviano, destaca o apoio dos parceiros e o público recorde desta edição. “É um dia muito especial não só para os trabalhadores, mas para toda a comunidade. Me sinto muito feliz em ajudar a proporcionar este momento para os brusquenses”.

No Centro Esportivo do Sesi os brusquenses tem à disposição diversos serviços gratuitos como corte de cabelo, maquiagem, manicure, aferição de pressão, testes rápidos, orientações de saúde, além de apresentações culturais e brincadeiras para as crianças. No fim do evento, será sorteada uma moto 0km oferecida pela Nova Central dos Trabalhadores de Santa Catarina.