Em Blumenau, DIC cumpre mandado de prisão de envolvidos em roubo em Brusque Operação aconteceu na manhã desta quarta-feira, 15

A Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Brusque cumpriu mandados de prisão e de busca domiciliar no bairro Nova Esperança, em Blumenau. Luciano Barbosa Santos, 21 anos e Douglas Pereira, 20, foram procurados por volta das 6 horas desta quarta-feira, 15. Os moradores de Brusque são acusados de participar de um roubo à residência em janeiro, no município. A DIC de Blumenau prestou apoio à operação.

O delegado Alex Bonfim Reis, da DIC, conta que no dia 18 do mês passado, três homens amarraram o proprietário de uma casa e roubaram dois veículos, objetos e dinheiro. O local do crime não foi revelado. Na ocasião, os filhos da vítima estavam na casa. Reis diz que Santos planejou a ação após trabalhar por algumas semanas como pintor na casa da vítima, e com ajuda dos comparsas concretizou o plano.

“Os três homens aguardavam num matagal próximo à casa. Após a saída da esposa da vítima, entraram na residência, amarraram o homem enquanto os filhos dormiam e subtraíram os objetos, valores e dois veículos. A ação durou cerca de 20 minutos”, afirma o delegado.

Reis diz que logo após ao fato, a DIC começou a investigação, que chegou até Santos. Imagens de monitoramento possibilitaram a identificação. Diante das informações, os policiais planejavam cumprir o mandado. No entanto, familiares de Santos lhe comunicaram da investigação e por isso ele fugiu para Blumenau, o que não foi empecilho para que os policias o encontrassem nesta manhã.

Ele foi preso, mas Pereira conseguiu fugir para um matagal. O outro suspeito, de 22 anos, que também é investigado pelo crime, prestará esclarecimentos na Delegacia de Polícia Civil.

Na casa, em Blumenau, foram encontrados os objetos furtados, roupas do crime e uma munição.