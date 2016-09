DIC prende dois suspeitos de tráfico de drogas sintéticas, em Brusque Investigações começaram há mais de um mês e culminou com quatro prisões ao todo

Uma operação desencadeada por policiais do Departamento de Investigações Criminais (DIC) com apoio da Polícia Militar na manhã desta quarta-feira, 21, culminou com a prisão de dois acusados de tráfico de entorpecentes e a apreensão de uma quantidade expressiva de drogas sintéticas, 397 micropontos de LSD e 513 comprimidos de ecstasy. Santiago de Aquino Correa Sofka, 27, e Marcos de Aquino, 29, ambos residentes na rua Professor Euclides Visconti, bairro São Pedro.

Segundo o delegado titular da DIC, Alex Bonfim Reis, as investigações tiveram início há mais de 30 dias e nesse período o trabalho realizado em conjunto resultou em outras duas prisões. Paulo Victor Fausti, 30, e Guilherme Persch, 22, foram presos em decorrência das investigações e possibilitou o pedido e a expedição de mandados de busca e apreensões e mandados de prisões cumpridos nesta quarta-feira.

“Graças a aquela prisão anterior, do Guilherme Persch, a justiça decretou a prisão do Santigo e do Marcos. E isso que é importante na investigação, ambos já estavam presos, não era necessário encontrar mais nenhum tipo de droga na residência deles, uma vez que já tinha sido decretada a prisão de ambos”, comentou o delegado Alex.

Cronologia

No dia 2 de setembro, após um monitoramento realizado por policiais da DIC e do Serviço Reservado da PM, foi preso Guilherme Persch. Ele estava em um Uno com placas de Jaraguá do Sul e foi abordado na rodovia Antônio Heil, após receber 159 comprimidos de ecstasy e 750 gramas de maconha, além de uma quantidade não informada de cristal (MD), uma nova droga que está circulando e que ainda não tinha sido apreendida pela polícia local.

O fornecedor da droga era Santiago e Marcos foi o responsável por fazer a entrega a Guilherme nas proximidades de uma sorveteria na rua São Pedro. Essa droga seria repassada para um traficante de Itajaí, quando Guilherme foi abordado e preso em flagrante, na delegacia de Brusque. A polícia não autorizou a divulgação da prisão e a apreensão da droga, na ocasião, para não comprometer as investigações em curso.

Quanto a prisão de Paulo Victor Faust, ocorrida no dia 24 de agosto, não foi por acaso. Ele esteve na residência de um dos monitorados no bairro São Pedro e quando deixou o local, já na área central da cidade, a Polícia Militar tentou fazer a abordagem do veículo Fiesta em que ele se encontrava, no entanto ocorreu a fuga, acompanhamento e posteriormente ele perdeu o controle de veículo e quase caiu no rio Itajaí-Mirim, próximo do Corpo de Bombeiros. Com ele foram localizadas 53 notas falsas de R$ 100.

O delegado não informou se as investigações detectaram a origem da droga sintética apreendida em Brusque, mas confirmou que Sofka estava atuando a um tempo considerável, abastecendo principalmente as festas na região. Os dois presos nesta manhã foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico e serão encaminhados para a Unidade Prisional Avançada (UPA), ficando à disposição da justiça.