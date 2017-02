Brusque revela preços dos ingressos da partida contra o Corinthians Ingresso mais barato, sem contar a meia-entrada, será R$ 100 para a partida da próxima quarta-feira

O presidente do Brusque Futebol Clube, Danilo Rezini, revelou enfim os preços dos ingressos da partida contra o Corinthians no próximo dia 1 de março. O setor geral, descoberto, que tradicionalmente tem o valor mais barato, sairá pelo custo de R$ 100. Na arquibancada coberta, o preço será de R$ 150. Por fim, as cadeiras cobertas sairão pelo valor de R$ 200. Ainda não há definição quanto ao dia que os ingressos estarão disponíveis, situação que será definida em reunião entre os diretores do clube na próxima quarta-feira.

Todos os ingressos contam com meia-entrada. A partida será a partir das 21h45 em jogo único. Será a primeira vez que o Brusque enfrentará o Corinthians na sua história de quase 30 anos. Dessa vez, a regra do empate não existe, e havendo igualdade no placar a partida vai aos pênaltis.