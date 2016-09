Documentário sobre Matheus Rheine estreia nesta quarta-feira, 21, em Brusque Produção mostra a preparação do atleta brusquense para a Paralimpíada Rio 2016

Gravações do documentário de Matheus Rheine duraram cerca de 11 meses e aconteceram em Brusque e no Rio de Janeiro -

Um documentário que emociona e quebra paradigmas. Assim pode ser definido “Do Outro Lado – A conquista de Matheus Rheine”, filme que mostra a rotina do atleta brusquense em sua busca pelo pódio na Paralimpíada Rio 2016. O documentário será exibido em três sessões, uma delas com audiodescrição, no Cine Gracher da Havan. A primeira exibição será hoje, às 19h. A entrada é gratuita, com a doação de um brinquedo.

O diretor, produtor e diretor de fotografia do documentário, Sérgio Azevedo, diz que são 52 minutos com treinos diários de Rheine, depoimentos de seus pais, treinadores, nutricionistas, fisioterapeutas, atletas, colegas do esporte, amigos, médicos e membros do Comitê Paralímpico Brasileiro. Também é destaque a preparação para a conquista da medalha de bronze nos 400m livre S11 na Paralimpíada, no dia 10 deste mês.

Azevedo conta que conheceu o atleta em agosto de 2015, quando ele participava dos Jogos Parapan-Americanos, em Toronto. Depois de algumas conversas e encontros presenciais, Rheine autorizou que o filme fosse realizado. “Fiquei impressionado com sua trajetória dentro e fora das piscinas. Sua história de superação é tão inspiradora que definitivamente precisava ser contada para o mundo”, diz o diretor do documentário.

Azevedo afirma que a produção durou cerca de 11 meses e as gravações foram realizadas em Brusque e no Rio de Janeiro. O filme mostra também a falta de acessibilidade das cidades e a importância do incentivo dos familiares para que deficientes visuais ou de qualquer outra deficiência tenham independência. “A família do Matheus não trata ele como se fosse cego, sempre o incentivaram muito a ser independente, tanto é que desde pequeno ele andava de bicicleta, subia em barranco”.

O diretor diz ainda que esperava que o documentário tivesse uma boa repercussão devido à história do atleta, porém, o projeto está surpreendendo. “O filme mostra a quebra de paradigmas, o Matheus é um cara normal e se tocarmos uma vida no país, já valeu a pena”.

Do Outro Lado – A conquista de Matheus Rheine é uma produção da SetCom (Itajaí), Café Preto Filmes (Brusque) e canal ESPN, com apoio institucional do Comitê Paralímpico Internacional. O documentário já foi transmitido nacionalmente pelo ESPN no dia 24 de agosto e está disponível para exibição na plataforma online do canal.

Em cartaz no Cine Gracher Havan

Hoje, às 18h30 – Com a presença de Matheus Rheine

Amanhã, às 19h – Com a presença de Matheus Rheine (com audiodescrição)

23 de setembro – sexta-feira, às 19h