Dois ficam feridos após colisão em poste em Brusque Acidente aconteceu no sábado à noite

Um Gol de cor preta colidiu contra um poste na rua Nova Trento, Azambuja, neste sábado, 24, por volta de 19h25.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou o motorista com ferimentos no braço esquerdo, no joelho direito e na face. No entanto, ele estava bem e orientado.

O carona também estava consciente e orientado, entretanto, tinha dores no peito devido ao impacto do cinto de segurança. Os dois foram levados ao Hospital Azambuja.