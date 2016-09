Homens são flagrados tentando furtar motocicleta, na avenida Beira Rio Acusados foram liberados e vão responder a um inquérito policial

Dois jovens foram vistos tentando furtar uma motocicleta Honda C100 Biz de cor vermelha, por volta das 22h desta sexta-feira, 2, na avenida Arno Carlos Gracher, a Beira Rio, próximo a um restaurante. A ação foi abortada quando eles perceberam que estavam sendo vistos por um homem de 32 anos.

A dupla fugiu e a proprietária da motocicleta, uma mulher de 33 anos, acionou a Polícia Militar, que iniciou rondas na região. Na sequência, o Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) conseguiu localizar os suspeitos na avenida Getúlio Vargas.

Os dois acusados, de 23 e 24 anos, que não tiveram os nomes revelados por questões judiciais, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil onde a testemunha os reconheceu.

No entanto, como a motocicleta não chegou a ser retirada do local, o delegado plantonista decidiu ouvir as partes envolvidas e os dois suspeitos foram liberados. Eles deverão responder a um inquérito policial.