Dois homens são presos em flagrante por agredirem e roubarem idoso João Cruz dos Santos e Cleiton Vieira dos Santos serão encaminhados para a UPA

Um idoso de 64 anos foi vítima de roubo por volta das 14h desta quarta-feira, 7. Ele seguia pela rua Luiz Maffezzolli, no bairro Limeira, vendendo tapetes, quando foi abordado por dois homens que estavam em um Fiesta branco com placas de Camboriú. Os acusados agrediram a vítima e levaram os produtos que ele vendia.

Uma mulher viu a ação e gritou, fazendo com que os dois agressores fugissem no veículo, que tinha ainda uma mulher em seu interior. A Polícia Militar foi acionada, e após contato com o idoso, ele passou as características dos acusados: um deles estava com uma camiseta preta e branca e o outro uma camiseta preta.

Os policiais saíram à procura dos suspeitos e encontraram e abordaram o veículo. No interior do Fiesta foram encontrados quatro jogos de tapetes. O motorista aparentava sinais de embriaguez. Os dois homens saíram do veículo alterados e agressivos, e desobedeceram a ordem de colocarem as mãos na cabeça para serem revistados.

Os dois suspeitos foram levados até a vítima, que os reconheceu. Os policiais ofereceram ao motorista o teste do bafômetro, porém, ele se recusou a fazê-lo. O veículo foi apreendido, pois também estava com a documentação vencida.

O delegado plantonista, Alex Bonfim Reis, decidiu autuar João Santos por roubo e por dirigir embriagado, enquanto Vieira foi autuado apenas por roubo. Ambos serão encaminhados à Unidade Prisional Avançada (UPA), já que não cabe fiança ao crime.