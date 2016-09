Dois homens são presos por furtos em veículos no estacionamento de casa noturna Anderson Araújo da Silva, 20, e Vlademir Vieira, 26, foram autuados em flagrante na madrugada deste domingo, 4

Seguranças da boate Tide Casqueiro, na rodovia Antônio Heil, acionaram a Polícia Militar por volta de 3h30 deste domingo, 4, após flagrarem três homens e uma garota correndo do estacionamento da casa noturna em direção à rodovia. Segundo um dos seguranças da casa, ele notou que havia um veículo Pálio com o pisca-alerta ligado e chamou outros colegas de trabalho. De carro, seguiram os suspeitos e fizeram a abordagem.

Um policial militar que fez buscas próximo ao local onde os suspeitos foram alcançados localizou no meio do mato uma jaqueta de couro marron; um dispositivo de pendrive de cor preta, usado para acoplar no acendedor de cigarros; um perfume Galbe, da marca Boticário; um perfume Kaiak, da Natura; uma camiseta de cor preta; um carregador de celular, da marca LG; um carregador de notebook e outro de celular, ambos da marca Samsung; e um pacote de cigarros Calvert.

Os policiais localizaram no bolso de um dos abordados uma chave de Pálio e com o outro comparsa um pendrive da marca Sandisc. Todos os suspeitos e objetos apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Lá compareceram duas vítimas que tiveram os objetos furtados do interior de seus veículos, no estacionamento da casa noturna.

O delegado plantonista Fernando de Faveri, após ouvir os envolvidos, decidiu autuar em flagrante os dois suspeitos que foram flagrados com a chave, Vlademir Vieira, 26, e Anderson Araújo da Silva, 20, que estava com o pendrive. A adolescente e o terceiro homem abordado foram liberados.

A vítima proprietária do Pálio relatou que alguns materiais levados do seu veículo não foram localizados. Parte dos objetos encontrados não pertencia às vítimas que foram à delegacia, levando os policiais a crerem que outros carros foram arrombados e os proprietários ainda não tinham percebido.