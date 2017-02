Dois homens são presos por tráfico de drogas, no Águas Claras Polícia Militar fez campana no local para confirmar as informações recebidas

Após um trabalho investigativo da Polícia Militar, dois homens foram presos em flagrante, no início da tarde desta segunda-feira, 6, por tráfico de drogas. Eles foram identificados como Carlos Alberto dos Santos Chaves, 42 anos, e Rui Carlos Schumacker Grellert, 37.

Com informações sobre um possível comércio de drogas em uma residência, na rua Onildo Zirke, no bairro Águas Claras, os policiais montaram uma campana para confirmar o crime.

Segundo a PM já haviam algumas denúncias do crime de tráfico no local e, no início de fevereiro, os policiais em ronda pelo local abordaram um homem que estava com uma quantia em dinheiro e afirmou que iria até a casa para comprar drogas.

Durante a campana desta segunda-feira, os policiais encontraram Chaves em uma trilha, próximo a casa. O homem mexeu em uma sacola e retornou para a residência.

Com isso, os policiais foram até a casa onde estavam os dois suspeitos pelo lado de fora e questionaram se estavam vendendo drogas, mas eles negaram.

A polícia entrou na mata e próximo ao local onde foi visto Chaves, foi encontrado um saco plástico, escondido no meio do mato. Dentro havia dois frascos com 51 pedras de crack e 141 gramas de maconha.

Dentro da casa, os policiais apreenderam também mais dois papelotes de maconha, além de uma câmera fotográfica, três celulares, um pendrive, uma faca, R$ 176,50 em moedas e R$ 132 em espécie.

Chaves e Grellert assumiram ser os donos da droga e informaram que haviam comprado em Itajaí. Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido.