Dois motociclistas batem e um deles foge sem prestar socorro à vítima Acidente aconteceu por volta das 22h desta terça-feira, 28, na rodovia Antônio Heil

Uma batida de duas motocicletas deixou uma mulher ferida na rodovia Antônio Heil, próximo ao centro comercial FIP. O acidente aconteceu por volta das 22h desta terça-feira, 28.

Francisca Lucineide Bezerra, 31 anos, conduta de uma Biz vermelha, foi conduzida ao Hospital Azambuja pelo Corpo de Bombeiros com dores no braço esquerdo. Já o piloto da CG preta fugiu do local sem prestar socorro à vítima.