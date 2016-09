Dois roubos mobilizaram a polícia na noite de quinta-feira, na região Na primeira ação foi roubado um malote e na segunda uma motocicleta

Dois assaltos, um no Centro de Guabiruba e outro na Travessa Lagoa Dourada, em Brusque, mobilizaram a Polícia Militar na noite de desta quinta-feira, 8. O primeiro caso ocorreu por volta das 19h40, no Supermercado Carol, na rua Brusque, Centro de Guabiruba.

Dois homens armados com uma pistola abordaram um funcionário do estabelecimento que transportava um malote. Após renderem a vítima, efetuaram um disparo e deram uma coronhada na cabeça do funcionário, roubando o malote, cuja quantia não foi informada.

Segundo a descrição feita pela vítima, os criminosos eram morenos, altos, magros, trajavam coletes pretos, provavelmente balísticos e fugiram em um veículo Focus, de cor preta, rebaixado, com películas e rodas pretas. O funcionário não soube relatar a direção tomada pelos assaltantes.

Várias guarnições da PM foram empenhadas e as polícias de Gaspar e Itajaí foram comunicadas do roubo, porém, os bandidos não foram localizados.

SEGUNDO ASSALTO

O segundo assalto ocorreu por volta das 22h30, na travessa Lagoa Dourada, bairro Águas Claras, em Brusque, onde um entregador foi rendido por dois homens armados e teve a sua motocicleta CG 125 Cargo, de cor branca, placa MHM 9484, baú branco, roubada. Ele não conseguiu informar as características dos assaltantes, pois um estava com capacete e o outro com uma balaclava na cabeça.

A PM continuou mobilizada na tentativa de chegar aos autores destes dois roubos, mas sem êxito até o fechamento desta matéria.