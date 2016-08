Domingo com temperaturas acima dos 30ºC em Brusque Fato não ocorria desde 24 de abril

Brusque teve neste domingo,28, temperaturas que passaram da marca dos 30ºC, fato este não observado desde 24 de abril último, quando naquele dia, tivemos picos 35,9ºC registrado no Bairro Centro. A partir desta data, foram 4 meses com valores ficando dentro de um patamar correspondente ao inverno, cenário predominante este quebrado hoje. E não foi só nosso município com registro de aquecimento. Várias cidades de SC também tiveram valores acima dos 30ºC , citando apenas Blumenau, 31,6ºC (Estação AlertaBlu), Jaraguá do Sul, 31,0ºC (Epagri), Corupá, 31,7ºC (Epagri).

O domingo teve o predomínio do sol por toda nossa região sempre acompanhado por nebulosidade. Como já anunciado ao longo da semana pelos meteorologistas, este quadro atual de tempo seco e aquecimento deverá dar lugar a volta das chuvas já nesta segunda-feira em nosso estado.

A seguir, trago os valores de temperaturas extremas observadas neste domingo em Brusque, com dados extraídos junto a minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo abaixo: