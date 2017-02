Pai havia denunciado o filho por ameaça um dia antes de matá-lo a facadas, em Nova Trento Segundo a Delegacia de São João Batista, Jeferson Cipriani, 28 anos, havia sido internado quatro vezes por consumo de drogas

Um sério histórico com drogas seria o principal motivo da briga entre pai e filho que acabou em morte em Nova Trento na tarde desta segunda-feira, 27. Conforme informações repassadas pela Delegacia de Policia Civil de São João Batista, Jeferson Cipriani, 28 anos, havia sido internado pelo menos quatro vezes por problemas relacionados ao consumo de drogas.

Ele morreu após trocar facadas com seu pai, Altamiro Cipriani, 50, por volta das 13 horas da segunda-feira. Outro irmão, Samuel Cipriani, 18, interveio na briga e socorreu os dois para o hospital quando bateu o veículo, após novas agressões dentro do veículo.

No domingo, 26, por volta das 23 horas, Altamiro registrou um boletim de ocorrência contra o seu filho por ameaça. Na ocasião, o delegado de plantão deu ordens para que Jeferson ficasse detido no local até o efeito da droga (não revelada) passar.

Jeferson chegou a ser atendido no Hospital Imaculada Conceição, em Nova Trento, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo após a entrada na unidade hospitalar. Já Altamiro foi socorrido pela equipe do Arcanjo e encaminhado para o Hospital Regional de São José. De acordo com informações, ele recebeu muitas facadas e uma com mais gravidade atingiu o abdômen. O hospital não revelou o estado de saúde do homem nesta tarde de terça-feira, 28, mas afirmou que ele está no local.

Samuel, que socorreu as vítimas sofreu ferimentos leves e após ser atendido no hospital, foi liberado.

As informações iniciais divulgadas pela Polícia Militar apontam que a discussão familiar teria ocorrido na residência da família, na rua Brusque, no bairro Espraiado, em Nova Trento. A Policia Civil de Nova Trento investigará o fato.