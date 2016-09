Duas mulheres são atropeladas no Centro Acidente ocorreu no início da tarde desta segunda-feira

Duas mulheres foram atropeladas por volta das 14h desta segunda-feira, 19, na rua Prefeito Germano Schaefer, próximo ao cruzamento com a rua Matilde Hoffmann, no Centro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou as vítimas caídas no chão.

O acidente envolveu um veículo Citroen C3, cor preto, de Brusque. Apesar do susto, o motorista e a passageira não sofreram nenhum ferimento.

As duas mulheres receberam o primeiro atendimento no local pelos bombeiros, em seguida foram encaminhadas para o Hospital Azambuja, para cuidados médicos. Mas, segundo o Corpo de Bombeiros, elas estavam estáveis e sem gravidade.

Segundo informações do Hospital Azambuja, as duas mulheres passam por exames durante a tarde e uma delas deverá ser liberada ainda nesta segunda-feira. Já a outra poderá ficar um pouco mais em observação.

***Atualizado às 15h15