Duas pessoas são detidas por suspeita de furto a supermercados em Brusque Um foi pela manhã, no Santa Terezinha, e outro à tarde, no Centro; ambos no domingo

A Polícia Militar deteve uma mulher em um supermercado na rua Santos Dumont, bairro Santa Terezinha, na manhã deste domingo, 26. A Polícia foi chamada ao local por volta das 9h40, e a encaminhou à delegacia para as providências cabíveis. No mesmo dia, por volta das 15h50, a PM foi informada de um furto ocorrido em outro supermercado, desta vez na rua prefeito Germano Schaeffer, no Centro. Policiais foram até o local e constataram que um menor havia furtado uma barra de chocolate. Diante dessa constatação, ele foi também encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para registro da ocorrência.