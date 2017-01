Dupla brusquense de futevôlei é campeã no Paraná Farley e Juninho jogaram em terras paranaenses e trouxeram o título da principal categoria

A dupla campeã na principal categoria do Circuito Paranaense de Futevôlei é de Brusque. A visita abusada da Associação Brusquense de Futevôlei rendeu troféus ao município dentro do estado vizinho durante a primeira etapa, realizada no último fim de semana. Farley e Juninho foram o grande destaque, trazendo o ouro do município de Matinhos (PR).

Farley e Juninho chegaram à final contra a dupla da casa, Alcimar e Ique, tendo a vantagem de poder perder a primeira partida. Foi o que aconteceu, e os atletas catarinenses precisaram buscar o resultado no segundo confronto. O placar final foi de 18 a 13 para a dupla da ABF, que sagrou-se campeã em terras paranaenses num torneio de altíssimo nível técnico, jogando contra a torcida adversária.

A equipe de Brusque teve ainda Rimer e Edevaldo como vice-campeões da classe Intermediária.