Dupla de assaltantes é presa após roubar posto de combustíveis em Itajaí Eles tentaram fugir de moto, mas a PM os alcançou

Dois homens, ambos de 29 anos, foram presos pela Polícia Militar de Itajaí após assaltarem um posto de combustíveis no bairro Cordeiros nesta segunda-feira, 26, por volta de 3h30 da madrugada. O nome deles não foi divulgado.

Os policiais estavam em ronda quando viram os dois saindo correndo da conveniência. Os dois tentaram fugir de moto, porém, foram perseguidos e alcançados.

De acordo com a PM, havia com eles R$ 334,65 provenientes do roubo e uma balaclava no bolso de cada um. A vítima reconheceu os dois como os assaltantes.

Após consulta, foi constatado que um deles já tinha mandado de prisão em aberto e cinco boletins de ocorrência por ameaça, homicídio doloso contra mulher e roubo a comércio.

O outro também tinha mandado em aberto e cerca de oito BOs pelos crimes de roubo e fuga.