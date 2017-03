Dupla de Nova Trento é presa após assalto em Brusque Vítima estava na calçada usando internet quando foi abordado

Um jovem de 23 anos estava em frente ao Mercado Macedo, na rua Alberto Klabunde, no bairro Cedrinho, quando foi surpreendido por três assaltantes que chegaram em duas motocicletas. Um deles, armado com um revólver pequeno, anunciou o assalto e roubou um celular Iphone 5, por volta das 20h15 desta quinta-feira, 2.

A vítima correu até a residência de um amigo e ligou para a Polícia Militar, pelo telefone 190, anunciando o ocorrido e dando as características dos suspeitos que tinham fugido em duas motocicletas Titan 150, uma de cor preta e outra cinza.

Coincidentemente uma equipe da Rádio Patrulha suspeitou de duas motocicletas que passaram em alta velocidade e decidiu seguir a que estava com duas pessoas.

A perseguição ocorreu por quase toda a extensão da Travessa Lagoa Dourada, quando a dupla foi abordada. No trajeto eles dispensaram a arma utilizada no assalto e o celular da vítima, mas moradores perceberam a ação e entregaram posteriormente para os policiais. O revólver era um Taurus, calibre 32, cano curto. Ele estava sem munição e ocelular teve a tela danificada com a queda.

Os assaltantes foram identificados como Gabriel Silva de Matos, 20 anos, e Lucas Martins, 20. A motocicleta apreendida com placa MER-4346 está em nome da mãe de Gabriel, que já foi investigado por furto quando era adolescente.

Seu comparsa já teve passagens por posse de droga, pé de maconha e receptação. Os dois, que residem em Nova Trento, se negaram a dar informações sobre o comparsa que escapou na motocicleta de cor preta.

Eles foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil onde estão sendo autuados por roubo e porte ilegal de arma de fogo. A motocicleta foi apreendida, bem como a arma utilizada no assalto.