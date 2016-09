Dupla Fernando e Sorocaba se apresentará no Natal Luz Havan 2016 Evento será realizado no estacionamento da loja, no dia 5 de novembro

Falta menos de dois meses para a realização do Natal Luz, evento que será realizado no dia 5 de novembro. A atração principal do show será a dupla Fernando e Sorocaba, que agitará o público presente com os principais sucessos da carreira. Além dos hits “Casa Branca”, “Gaveta” e ‘Te Cuido em Silêncio”, a dupla promete animar a cidade de Brusque no Natal Luz Havan. A festa será gratuita e terá, ainda, apresentações regionais, show de fogos de artifício, chegada do Papai Noel e iluminação na fachada da loja.

Em 2016, a Havan comemora 30 anos e, para celebrar as três décadas de sucesso e, também, os 22 anos do Natal Luz Havan, já que promoveu mais de 50 espetáculos em vários estados brasileiros, a loja traz a Brusque o evento para fechar o ano com chave de ouro.

“Foi aqui onde tudo começou. Brusque é e será sempre a nossa referência para o Brasil, por isso queremos dar este presente especial à comunidade”, diz o diretor-presidente da rede, Luciano Hang.

Música e emoção

A Havan realiza o Natal Luz desde 1994. Naquele ano, recebeu como atração principal, o Coral Santo Antônio dos Anjos. O sucesso de público estimulou a reedição nos anos seguintes. Em 1997, o Natal Luz Havan recebeu a primeira atração nacional: a apresentadora Eliana. A partir de 1998 foram incorporadas novidades, como o show de fogos, efeito de neve e a Estátua da Liberdade vestida de Papai Noel.

O cantor romântico Daniel encantou o público com um show em 1999 e, a partir do ano 2000, a chegada do Papai Noel em um helicóptero tornou o Natal Luz mais emocionante. Desde então, a cada ano a Havan surpreende os clientes com megashows nacionais, não apenas em Brusque, mas também em várias filiais pelo Brasil.

Família Lima, Sandy & Junior, Fabio Junior, Victor & Leo, Cesar Menotti & Fabiano, Michel Teló, entre outros já passaram pelo palco do Natal Luz Havan, arrancando aplausos e lágrimas do público.