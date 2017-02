Dupla Thaeme e Thiago se apresenta nesta sexta-feira em Brusque Evento começa a partir das 22h no Ophera Casa de Eventos

Na próxima sexta-feira, 10, o Ophera Casa de Eventos recebe o show da dupla sertaneja Thaeme e Thiago, a partir das 22h.

Os ingressos podem ser adquiridos neste site, nas lojas Life Surf Wear e Central dos CDs, em Brusque, e na SA Fashion, em Guabiruba.

As apresentação da dupla, conhecida pelos hits Nunca Foi Ex, O Que Acontece Na Balada, Ai Que Dó e Tchá Tchá Tchá, são marcados pela animação, mas com espaço para momentos românticos e intimistas.

Mais informações e reservas: 997-867-173.