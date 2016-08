Durante as eleições, 1,1 mil mesários são convocados para atuar em Brusque e região Número ainda pode aumentar, já que convocações podem ocorrer até o dia da eleição

Quem atua como mesário no dia da eleição ganha direito a dois dias de folga do trabalho -

A Justiça Eleitoral catarinense publicou na semana passada a relação dos mesários convocados para as eleições 2016. Para a 5ª e 86ª zonas eleitorais de Brusque foram convocados, até o momento, 929 mesários.

A maior parte (635 mesários) deles foi convocada para atuar junto à 86ª Zona Eleitoral de Brusque. Outros 294 mesários foram convocados para atuar junto à 5ª Zona Eleitoral de Brusque.

Para trabalhar em Guabiruba, no dia da eleição, foram chamados 160 mesários, até o momento. Já para atuar em Botuverá foram convocadas 56 pessoas. Ao todo, trabalharão como mesários na região 1.145 pessoas, de acordo com a lista atualizada.

Conforme o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), a convocação é concluída com a entrega de uma carta ao eleitor selecionado. Caso ele não possa exercer essa função, terá o prazo de até cinco dias, após o recebimento da correspondência, para apresentar motivos de seu impedimento.

Em todo o estado, serão aproximadamente 66 mil mesários que irão atuar no próximo pleito. Além das convocações feitas via Correios e por oficial de justiça, nestas eleições elas também estão sendo efetuadas por meio do Portal do Eleitor (www.migre.me/uMTAk). A lista de convocações, no entanto, ainda está sendo atualizada, e mais pessoas podem ser chamadas até o dia das eleições.

Os mesários passarão ainda por um treinamento, que fica a cargo do cartório eleitoral. Também foi disponibilizado, pelo TSE, um curso online para quem vai trabalhar na eleição de 2 de outubro. A atualização da relação dos mesários convocados é feita diariamente até as 23h.

Reuniões agendadas

Já estão previstas as datas em que os mesários passarão por treinamento e realizarão reuniões com representantes da Justiça Eleitoral.

O primeiro encontro, para os que atuarão em Brusque, está previsto para o dia 3 de setembro, pouco menos de um mês antes da data das eleições.

As reuniões ocorrerão na sede do Cartório Eleitoral e no Fórum, também nos dias 5, 7, 8, 9 e 10 de setembro. Já os mesários que atuarão em Botuverá foram chamados para terem a primeira reunião neste domingo, 28, na Câmara de Vereadores do município.

Os mesários que trabalharão em Guabiruba reúnem-se em 4 de setembro, também na Câmara.