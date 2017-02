Eclipse solar é visto parcialmente em Brusque Eclipse, considerado anular, aconteceu na manhã deste domingo, 26, e teve uma totalidade de 49% no município

O Observatório Astronômico de Brusque ficou lotado na manhã deste domingo, 26, para a observação parcial do eclipse do Sol. O fenômeno, considerado raro, principalmente na região, acontece apenas quando os três astros – Terra, Lua e Sol -, ficam perfeitamente alinhados. A última vez que se pode avistar parcialmente um eclipse solar no município foi em 2001. Já em 1994, o fenômeno foi visto praticamente em sua totalidade na cidade – 98%.

Apesar de algumas nuvens encobrirem o céu às 9h53, quando o eclipse iniciou, o fenômeno teve uma totalidade de 49% em Brusque, ou seja, 49% do sol ficou coberto pela lua, segundo o diretor do observatório, Silvino de Souza. O meio do eclipse foi registrado às 11h20 e o fim às 12h52.

Souza explica que o eclipse foi anular, pois para ser total, a Lua tem que estar a uma distância propícia com a Terra, para cobrir totalmente o Sol. “Como a Lua estava um pouco afastada da Terra, ela não cobriu totalmente o Sol, ela cobriu o centro do sol e deixou passar apenas um anel, um anel de fogo como costumam chamar”, afirma.

O evento, promovido pelo Clube de Astronomia de Brusque, colocou à disposição do público – cerca de 120 pessoas de várias cidades de Santa Catarina -, cinco telescópios para observação, um para fotografia e um para fazer projeção ( a imagem do sol foi projetada numa tela e o sol parecia com mais de meio metro de diâmetro. “Foi muito show. As pessoas estavam maravilhadas, pois puderam observar no telescópio e fotografar na projeção”, conta Souza.

Além da observação do fenômeno, o público participou da palestra “Eclipse – o maior espetáculo celeste” e receberam explicações sobre o que envolve este cenário astronômico.

Eclipse Solar em Brusque

1994 – avistado 98%

2001 – avistado parcialmente

2017 – avistado 49%