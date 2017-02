Eduardo Deschamps ministra palestra sobre a Reformulação do Ensino Médio O evento será realizado na quarta-feira, às 14h no auditório do Bloco C da Unifebe

O Núcleo de Instituições Educacionais da Associação Empresarial de Brusque (ACIBr) realiza no dia 22 de fevereiro, o Café de Ideias com a presença do secretário estadual de Educação e presidente do Conselho Nacional da Educação (CNE), Eduardo Deschamps. O tema do evento será sobre a “Reformulação do Ensino Médio”. O evento acontece às 14h, no auditório do Bloco C do Centro Universitário de Brusque (Unifebe).

“Essa mudança é necessária e da forma como ela está acontecendo precisamos estar por dentro, discutir nossas preocupações e anseios, e também conhecer um pouco mais sobre esse processo, por isso a importância desse evento”, comenta o coordenador do Núcleo da ACIBr, Maicon Rodrigo Moresco.

A palestra é aberta à comunidade educacional, entretanto é necessária a inscrição pelo e-mail: consultor3@acibr.org.br ou através do telefone 3351-1588.

Currículo



Eduardo Deschamps é doutor em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e professor titular, desde 1990, da Universidade Regional de Blumenau (Furb), da qual foi reitor, chefe de departamento e coordenador do colegiado do curso de Engenharia Elétrica.

Docente avaliador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), foi diretor do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de Blumenau e integrou o Conselho de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, o Conselho da Associação Empresarial de Blumenau e o Conselho de Desenvolvimento Regional de Blumenau.

Desde 2012 é secretário de Estado da Educação. Em outubro de 2016 tomou posse do cargo de presidente do Conselho Nacional de Educação, onde pretende dar prioridade a reforma do ensino médio e a base curricular.